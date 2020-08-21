В последний путь: Валентину Легкоступову кремировали

Новостью поделилась подруга Валентины Легкоступовой Наталья Штурм. Певица переживает тяжелую утрату, поэтому была немногословна.

Артистка сказала, что Валентину Легкоступову, прощание с которой состоялось в похоронном доме Троекуровского кладбища, кремировали. Именно так распорядиться телом после смерти просила исполнительница, говоря на эту тему с мужем-яхтсменом Юрием Фирсовым.

Супруг Валентины Легкоступовой рассказывал, что часть праха она завещала развеять с яхты над любимым островом Тенерифе. Там артистка много лет жила и владела дачей.



Напомним, что звезда скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. 6 августа дочь обнаружила Валентину Легкоступову лежащей на полу в своей квартире. Рядом с певицей находился ее муж. У певицы была черепно-мозговая травма, спровоцировавшая отек мозга. 13 августа она впала в кому, а вскоре скончалась.

Как писали "Дни.ру", Фирсов сначала скрылся. Однако полицейские его нашли и задержали. На допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Близкие и друзья Валентины Легкоступовой считают, что в ее смерти виноват именно супруг.

Некоторые отмечают, что Фирсов мог пристрастить знаменитость к спиртному. По утверждению наследницы певицы Анетты Бриль, она нашла мать в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Впервые Валентина Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, а в 1987-м исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей популярность. В 1993-1995 годах работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016-го организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.