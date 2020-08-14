Срочно: умерла Валентина Легкоступова

"Ягода-Малина", "Капля в море", "Берег счастья" – эти хиты на протяжении трех десятков лет знала, пела и любила вся страна. Их всегда жизнерадостная исполнительница Валентина Легкоступова всего несколько месяцев не дожила до юбилея – 30 декабря ей исполнилось бы 55 лет...

Валентина Легкоступова умерла, не приходя в сознание, в реанимации московской городской клинической больнице № 13, что на Велозаводской улице. Об этом "Дни.ру" сообщили друзья певицы и подтвердила ее дочь от первого брака Рехаб Анетта Бриль. "Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", – сообщила Анетта.

Напомним, дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры артистку несколько дней назад. "Я отвезла ее и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу еще 6 августа, – рассказала Бриль. – Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому, и начался отек мозга". В больницу Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом ИВЛ.

Поскольку Валентина Легкоступова с 2001 года имела почетное звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", то по закону она имеет право быть похороненной на одном из престижных столичных погостов. Предположительно, она упокоится на Троекуровском кладбище в начале будущей недели. Там нашли свое последнее пристанище певица Юлия Началова, актриса Марина Голуб и многие другие знаменитости.