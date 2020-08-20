Пожилую мать на "скорой" увезли с похорон Легкоступовой

Маму покойной певицы врачи привезли на специальном кресле уже после начала траурной церемонии и усадили ее в изголовье гроба. Женщина держалась, время от времени пила воду и прикрывала черным платком мокрые от слез глаза.
А когда после церемонии прощания началась церковная панихида, мама Легкоступовой не выдержала. Тут же подъехала карета "скорой помощи", ее уложили на носилки и увезли, судя по всему, в больницу.
"Ей очень плохо, сейчас выясняем, в какую больницу увезли", – заявил "Дни.ру" зять певицы Станислав Бриль.
Напомним, 6 августа дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры 54-летнюю Валентину Легкоступову и ее нового мужа Юрия Фирсова. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – рассказала Бриль. – Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в кому, и начался отек мозга". В больницу Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом ИВЛ. 14 августа сердце исполнительницы остановилось.
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