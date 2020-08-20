Пожилую мать на "скорой" увезли с похорон Легкоступовой

"Не приведи судьба на склоне дней, // Мне пережить родных своих детей, // И если бед не избежать на свете, // Пошли их мне, мне, мне, не детям", – пела Алла Пугачева. Действительно, пережить собственного ребенка – трагедия для любой матери. Поэтому сегодня, в день похорон Валентины Легкоступовой, ее пожилую маму особенно жаль.

прочитано 206 раз