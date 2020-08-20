Заявивший о разводе Алибасов не пустил Федосееву-Шукшину на порог

Ольга Шукшина, младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, решила рассказать, что на самом деле происходит между ее матерью и продюсером Бари Алибасовым. Якобы артистка первая захотела расстаться с мужем.

18 августа адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин подал в суд бумаги о разводе продюсера с Лидией Федосеевой-Шукшиной. В тексте заявления указано, что якобы актриса не соглашается на развод. В качестве причины расставания Бари Алибасов назвал стандартные "неразрешимые противоречия" между супругами.

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной утверждает, что каждое слово в этом иске – ложь. "Я расскажу, как все было на самом деле", – пообещала Ольга. Она рассказала, что когда ее мать узнала, что Бари Алибасов выписался из психиатрической клиники, то позвонила ему. Сработал автоответчик. Тогда актриса записала для него сообщение, в котором заявила о желании развестись. "Это было 10 августа. Никто не отозвался. А через неделю мы узнали, что он сам подал на развод. Сделав все, как всегда, за спиной мамы", – заявила Шукшина.

Ольга отметила, что для ее матери в приоритете семья: дети, внуки, правнуки. Однако Федосеева-Шукшина не хочет верить, что ее муж оказался интриганом. Она полагала, что козни строил его сын Бари Алибасов.

"Узнав о разводе, мама пришла к Бари, хотела диалога. Им есть что обсудить. Но наткнулась вновь на закрытую дверь, из-за которой выглянул Бари-младший и обвинил маму в том, что она якобы подкинула его папеньке куклу вуду. Какой вздор!" – возмущена Ольга Шукшина.

Меж тем 25 августа пройдет очередное заседание, касающееся квартиры актрисы в Новой Москве, которую она переписала на продюсера, а тот переоформил на молодого помощника. Когда Лидия Федосеева-Шукшина узнала об этом, то ужаснулась. А потом и вовсе заявила, что не собиралась ничего дарить Бари Алибасову. В итоге имущество арестовали.