Лидия Федосеева-Шукшина о разводе с Бари Алибасовым

Сегодня, 18 августа, стало известно о том, что Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Что по этому поводу думает актриса, узнали репортеры.

Известие о разводе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова прокомментировала адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. "Для Лидии Николаевны, конечно, эта тема очень больная. Ее и Бари связывают давние отношения", – отметила юрист.

Она обратила внимание на интересную особенность в деле. "Сейчас мы видим, что заявления совершаются от имени Алибасова, а не им самим. Этот иск подписан его адвокатом Сергеем Жориным. Нам непонятно, зачем известный шоумен Бари Каримович прячется за спинами адвокатов", – сказала помощница актрисы журналистам, в распоряжении которых оказались копии документов о разводе.

А ведь несколько лет назад Алибасов настаивал на свадьбе с Федосеевой-Шукшиной, с которой дружил более 20 лет. "Ее эти инсинуации сильно оскорбляют, обижают. Этот брак ей не нужен. Она послушала его. Он принес ей только вред и убытки, в том числе репутационные", – сообщила адвокат актрисы.

Представитель Федосеевой-Шукшиной не исключила, что решение о разводе – просто пиар со стороны Алибасова. Продюсер давно не выходит на связь с супругой, которая, несмотря на публичные разбирательства, переживает за его здоровье. Совсем недавно сын шоумена на всю страну объявил, что тот лечится в психиатрической клинике.

Кроме того, Федосеева-Шукшина хотела бы обсудить с Алибасовым вопрос о злополучной квартире в Новой Москве. В 2019 году звезда переписала недвижимость на мужа, а тот тайно переоформил ее на своего помощника. "Захочет развестись – да ради бога. Это не то, за что она держится", – заключила адвокат артистки.