Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова

Бари Алибасов объявил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сын продюсера уверен, что брак с актрисой опасен для его жизни.

Известие о свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной стало сенсацией два года назад. Продюсер и актриса оформили отношения спустя 20 лет крепкой дружбы. А вот новость о разводе звезд была ожидаема.

Гармония пропала, когда выяснилось, что Алибасов переоформил квартиру, подаренную женой, на молодого помощника. Для Федосеевой-Шукшиной это был удар, и она подала в суд. Актриса утверждала, что под давлением мужа переписала на него недвижимость.

Негативную роль в этой истории сыграла младшая дочь артистки Ольга Шукшина. Она была против брака знаменитостей, поэтому, когда поднялся скандал с недвижимостью, первая заговорила о разводе.

Недавно Алибасов выписался из психиатрической клиники. "Три дня назад, когда я забрал отца из больницы, первое, что он сделал, изъявил желание доехать до своего адвоката Сергея Жорина и оформить на него доверенность, чтобы тот срочно развел его с Лидией Николаевной. Потому что на данный момент этот брак стоит ему риска потерять жизнь", – заявил сын продюсера.

Есть две причины для такого решения. Шоумен якобы боится, что Ольга завладеет 62,5 миллиона в случае его смерти. К тому же, как утверждает сын Алибасова, тот обижен на Федосееву-Шукшину: будто бы в одном из недавних шоу актриса назвала его мошенником.

"Но ведь жена умоляла сама оформить эти брачные отношения. Потом жена умоляла его получить от нее квартиру в Новой Москве в подарок. Потом жена умоляла навести порядок в семье, помочь ей устроить комфорт, стабильность. И папа всем этим занимался. В благодарность за заботу и попытки примирить ее с родственниками он получил от Лиды лишь предательство", – подчеркнул Алибасов-младший.

Он считает, что актриса хочет провести старость не с мужем, а с дочерью Ольгой, раз поощряет ее поведение. В свою очередь сын продюсера признался, что был бы рад, если бы Алибасов переключил внимание на собственных родственников.