Беременная Наталья Подольская уехала от мужа и покинула Россию

Беременность не мешает артистке путешествовать. На море она отдыхает с сестрой Юлианой и тремя детьми.



При этом муж не составил компанию Наталье Подольской. Супруг Юлианы тоже остался в России.

По словам певицы, при вылете из страны у ее родственниц возникли проблемы с документами, поэтому сначала Подольская полетела в Турцию с сыном Артемией без сестры и ее дочерей. Родственницам в считанные дни сделали новые паспорта и отправили в Турцию рейсом, на который не было билетов. Из этой ситуации звезда сделала два вывода: нужно менять паспорта за полгода до окончания срока их действия и решать проблемы, невзирая на препятствия.

Наталья Подольская разместила в инстаграм-аккаунте фото в бассейне. На нем жена Преснякова сидит в окружении сестры и детей. На певице надет голубой купальник, синяя кепка с принтом и солнечные очки. Девушка радостно улыбается в дружной компании близких людей.

Пользователи Сети прокомментировали снимок артистки. "Если бы вы были обычной неизвестной женщиной, боюсь, что вряд ли бы у вас все так получилось", "А если рейс забит, то кого, простите с него сняли, для не блатных, к кому отнеслись не почеловечиски?", "Простым бы людям так не повезло...", "Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился.", – написали фолловеры Натальи Подольской.



