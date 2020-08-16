Беременная Наталья Подольская уехала от мужа и покинула Россию

При этом муж не составил компанию Наталье Подольской. Супруг Юлианы тоже остался в России.
По словам певицы, при вылете из страны у ее родственниц возникли проблемы с документами, поэтому сначала Подольская полетела в Турцию с сыном Артемией без сестры и ее дочерей. Родственницам в считанные дни сделали новые паспорта и отправили в Турцию рейсом, на который не было билетов. Из этой ситуации звезда сделала два вывода: нужно менять паспорта за полгода до окончания срока их действия и решать проблемы, невзирая на препятствия.
Наталья Подольская разместила в инстаграм-аккаунте фото в бассейне. На нем жена Преснякова сидит в окружении сестры и детей. На певице надет голубой купальник, синяя кепка с принтом и солнечные очки. Девушка радостно улыбается в дружной компании близких людей.
Пользователи Сети прокомментировали снимок артистки. "Если бы вы были обычной неизвестной женщиной, боюсь, что вряд ли бы у вас все так получилось", "А если рейс забит, то кого, простите с него сняли, для не блатных, к кому отнеслись не почеловечиски?", "Простым бы людям так не повезло...", "Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился.", – написали фолловеры Натальи Подольской.
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