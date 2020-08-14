"Пресняковых должно быть много": Подольская перестала скрывать беременность

Наталья Подольская обнародовала фотографию, где запечатлена в одном купальнике. Пляжный наряд обтянул большой живот.

Наталья Подольская наконец перестала скрывать беременность. Известная певица обнародовала снимок, который не оставляет никаких сомнений – скоро в семье артистки и певца Владимира Преснякова появится второй ребенок. "Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много ❤️" – коротко подписала кадр Наталья Подольская.

Многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. "Ого, как круто! Поздравляю!!!" – написала телеведущая Анфиса Чехова. "Поздравляю моя хорошая!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – высказалась певица Юлия Ковальчук. С мнением Натальи Подольской согласен и певец, друг семьи Леонид Агутин. "Вот именно!!!" – коротко написал он. "Ураааааа!!!! Счастье", – обрадовался шоумен Александр Ревва. "Йеееееее", – отреагировала на новость актриса Дарья Мороз.

Отметим, что слухи о второй беременности Натальи Подольской появились не так давно. В Сети распространилось сообщение, что певицу заметили в аптеке, причем бросился в глаза округлившийся живот артистки. Примечательно, что сама артистка никак не отреагировала на эту информацию.

Дальше особо наблюдательные фанаты разглядели изменения в фигуре Натальи Подольской, когда она обнародовала фотографии с празднества дня рождения ее племянниц. Тогда с беременностью певицу начали поздравлять комментаторы. Но сама артистка тоже предпочла не отвечать на отзывы фанатов. И лишь сейчас решила перестать интриговать.