"Сказала "Да": Борисову сняли за примеркой свадебного платья в салоне

Популярная телеведущая обескуражила поклонников. 44-летняя Дана Борисова попросила помощи в выборе подвенечного наряда.

Накануне знаменитость появилась в одном из свадебных салонов Москвы. Теледива примеряла роскошные подвенечные платья. Выбор Дана Борисова остановила на четырех вариантах.

Понравившиеся наряды знаменитость показала подписчикам личного микроблога. Дана попросила оценить то, что пришлось ей по вкусу.

"Привет, мои хорошие. Я сказала "Да"! Вот это и произошло", – заинтриговала Дана Борисова, а после добавила, что согласием она ответила магазину свадебных платьев.

Подписчики оценили оригинальный подход Даны Борисовой к рекламе салона. Комментаторы подыграли знаменитости: "И кто же этот счастливый избранник, которому очаровательная "хозяйка армейского магазина" сказала "Да"?" Интересно, что в женихи теледиве поклонники сосватали актера Никиту Джигурду.

На днях Дана Борисова призналась, что благодаря известности значительно экономит на товарах и услугах. Частенько знаменитости все достается по бартеру. Например, косметику и корм для собаки Борисова получает в обмен на рекламу. Примерно 80% из того, чем пользуется звезда, она получила практически даром.

Теледива поведала, что в жизни ее запросы достаточно скромные. Большие деньги она тратит на дочь. В месяц на содержание наследницы у Даны Борисовой уходит по 80 тысяч рублей.