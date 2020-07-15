Располневшая Борисова предстала в обтягивающем купальнике

Дана Борисова с нетерпением ждала отдыха в Сочи. Наконец телеведущая отправилась туда и сделала несколько отличных снимков.

В этом году большинство знаменитостей из-за ограниченного авиасообщения отправились на курорты Краснодарского края и Крыма. Дана Борисова, которая хорошо заработала на участии в скандальных ток-шоу, не стала исключением. Телеведущая шлет привет поклонникам из жаркого Сочи.

Звезда "Армейского магазина" в своем инстаграм-аккаунте поделилась двумя снимками, на которых она запечатлена на берегу Черного моря. Борисова предстала в розовом купальнике. "Если у вас не получится попасть на море и отдохнуть этим летом, я сделаю это за вас", – написала под фото знаменитость.

Пользователи Сети обратили внимание на неидеальную фигуру Даны. Однако критиковать за лишний вес подписчики Борисову не стали. Они, напротив, похвалили телеведущую за то, что не боится показать себя настоящую.

Вероятно, народ устал от неестественных фотографий других знаменитостей. "Какие классные фото! Без фотошопа!", "Опа! в "Инстаграм" настоящий человек", – отметили фолловеры.

Некоторые же все-таки посоветовали Дане заняться спортом. "Немного потренироваться нужно", "Хорошо, что купальник не раздельный", – написали пользователи Сети.

Кстати, Дана Борисова отдыхает в Сочи вместе с дочерью, с которой не общалась длительное время. Телеведущая призналась, что ей удалось наладить отношения с наследницей. Как и когда произошло примирение, Дана не уточнила.