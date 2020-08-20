Резко похудевшая Дубцова намекнула на помощь пластического хирурга

Ирина Дубцова последнее время получает сотни комплиментов от поклонников – звезда заметно похудела и с радостью демонстрирует фигуру. Правда, возможно, идеальные формы артистки – заслуга пластических хирургов.

Об этом певица намекнула в личном инстаграм-аккаунте. Девушка выразила огромную благодарность врачу, который подготовил ее к пляжному сезону. Также артистка отметила, что ей приятно получать комплименты по поводу фигуры. Ирина Дубцова призвала женщин любить себя и не бояться перемен, если очень хочется.

Поклонники были слегка озадачены откровениями певицы. Многие уверены, что резкое похудение – результат тренировок и правильного питания. Подписчики оставили неоднозначные комментарии под постом Ирины Дубцовой. Позже артистка добавила, что продолжает заниматься спортом и следить за тем, что ест.

"Правильно, если есть возможность, можно и новые сиськи сделать😜а почему бы и нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все здорово, но Гагарина сама может такое тело сотворить. Ну, может за исключением груди", "Божественно красивая, и худая, горжусь Вами", "Вы шикарная женщина, плюс талантище. Не нужно вам ничего делать", – написали поклонники.

Ирина Дубцова всегда переживала из-за веса. Девушка перепробовала все способы справиться со склонностью к полноте: сидела на диетах, голодала, изнуряла себя тренировками и просто старалась не обращать внимания на лишние килограммы. В одном из интервью она отметила, что набор веса для ее организма – защитная реакция, которая помогает справиться с трудностями в жизни.