Заметно похудевшая Дубцова показала стройные ноги

Артистка всегда страдала от лишнего веса, сидела на бесконечных диетах, однако килограммы возвращались. За время самоизоляции певица заметно похудела – видимо, режим и расслабленный образ жизни сыграли ей на руку.
Ирина Дубцова в инстаграм-аккаунте опубликовала несколько снимков с турецкого побережья. Звезда, как и многие ее коллеги, улетела к солнцу и морю, как только открыли границы.
На одной из фотографий артистка предстала в короткой тунике на лестнице, ведущей к воде. Многие обратили внимание на стройные ноги певицы и подтянутое тело.
"Какая же Вы классная все-таки! Прямо смотреть и не налюбоваться!", "Какая красивая Ириша", "Красотка на фоне красот природы!" – написали в комментариях.
Ирина Дубцова находится в Бодруме. Звезда в восторге от местной природы, которая напоминает Мальдивы или Сейшелы. Артистка знает, о чем говорит, так как почти каждую весну проводит на пляжах островных государств. В этом году она нарушила традицию из-за карантина.
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