Дубцова заинтриговала народ букетом от тайного поклонника

В "Сторис" инстаграм-аккаунта артистки появился снимок нежно-розовых цветов от тайного поклонника. Что примечательно, кадр звезда опубликовала после вечеринки по случаю 50-летия солиста "Иванушек International" Андрея Григорьева-Апполонова.
О личной жизни Ирины Дубцовой уже давно ничего неизвестно. Девушка старается держать в секрете отношения, если таковые и имеются. Год назад артистка обмолвилась, что влюблена, однако не стала называть имя избранника.
В 2019 году певица заявила, что пока не готова обсуждать мужчину своей жизни, так как они лишь недавно начали встречаться. С тех пор девушка ни разу не показывала лицо ухажера и вообще никак не комментировала дела амурные.
Напомним, Ирина Дубцова воспитывает сына Артема, который родился в союзе с солистом группы Plazma Романом Черницыным. После развода пара смогла сохранить хорошие отношения, артист даже периодически появляется на фото в инстаграм-аккаунте звезды.
Бывшие супруги часто проводят время вместе с подросшим наследником. Некоторые фанаты надеются, что музыканты вновь сойдутся, раз им удается так прекрасно ладить. Однако Ирина Дубцова уверяет, что между ними все кончено, осталась только дружба.
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