"Терпение со временем стирается": Алена Рапунцель навсегда покинула шоу "Дом-2"

Участница телестройки приняла важное решение. Алена Рапунцель и ее возлюбленный Максим Колесников покинули реалити-шоу "Дом-2".

Девушка уже изменила информацию в описании своего профиля в "Инстаграм". Алена Рапунцель отметила, что является бывшей участницей телестройки.

По словам экс-жительницы реалити-шоу "Дом-2", теперь она будет строить свою жизнь без камер. На проект Алена не вернется. Рапунцель подчеркнула, что приняла окончательное решение.

Девушка призналась, что быть частью шоу ей трудно. "Дом-2" многому научил ее, однако жить в состоянии постоянного напряжения невозможно.

Рапунцель заявила, что на телестройке нет сценариев, дескать, все, что происходит с героями, – реальность. "Но что бы там находиться, нужно иметь железное терпение, которое со временем стирается (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – сказала она. Как оказалось, на проекте "Дом-2" Алена постоянно сталкивалась с провокациями и утрированием происходящего.

"На проект обид нет, каждый делал свою работу, а кто-то выбрал свой жизненный путь ❤️С большим поклоном к Дому-2, я с тобой прощаюсь, милый дом ..❤️", – сказала теперь уже бывшая жительница телестройки.

Алена Рапунцель добавила, что долго искала любовь и, наконец, нашла ее в лице Максима Колесникова. Экс-участница реалити-шоу уверена в том, что молодой человек – ее опора и защита.

Напомним, Алена и Максим стали парой минувшей весной. Ранее у девушки был роман с другим жителем телестройки – Ильей Яббаровым. В этих отношениях Рапунцель родила первенца – сына Богдана. Через несколько месяцев после появления наследника звезда "Дома-2" рассталась с Ильей.