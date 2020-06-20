Алена Рапунцель сделала заявление об уходе из реалити-шоу "Дом-2"

23-летняя Алена Рапунцель находится на "Доме-2" уже несколько лет. Девушка отчаянно пытается найти свою любовь. Она уже была в отношениях с участником проекта Ильей Яббаровым. Алена даже родила от возлюбленного сына. Но наличие ребенка не спасло их союз.
Теперь Рапунцель встречается с 21-летним Максимом Колесниковым. Разумеется, без конфликтов у пары жить не получается. Недавно Алена заподозрила возлюбленного в измене. Максим покидал поляну и ездил к своим друзьям. Когда Алена узнала, что на их вечеринке были другие девушки, это ее очень огорчило.
Впрочем, конфликты лишь укрепляют их отношения. Такое заявление неоднократно делали сами возлюбленные. Однажды участники "Дома-2" хотели выгнать с проекта Рапунцель и Колесникова, но этого не произошло. С тех пор Алене приходится доказывать, что она должна остаться на телестройке.
Девушка отметила, что она очень искренняя, никогда "не строила фикций", потому что на самом деле пришла строить любовь. Главная цель Рапунцель – уйти с проекта "не матерью-одиночкой, а счастливой женщиной".
Такое высказывание повеселило ведущего "Дома-2" Влада Кадони. "Ждешь, пока Максим сделает предложение, да? Я может, и постарею, глядишь", – посмеялся он.
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