"Теперь я полноценная": Рапунцель из "Дома-2" призналась в личном

Участница шоу "Дом-2" трогательно обратилась к своему избраннику. Она поздравила Максима Колесникова с тремя месяцами отношений.

Алена Рапунцель в своем инстаграм-аккаунте призналась, что сначала думала, что возлюбленный слишком молод, чтобы встречаться с девушкой с ребенком. Вскоре она поняла, что ошибалась.

"Ты сильный, смелый, целеустремленный и очень рассудительный в свои 21 год. Я боюсь тебя потерять… я хочу быть рядом, каждую минуту", – высказалась звезда шоу "Дом-2". Она отметила, что все время на проекте искала светлую, чистую любовь.

Встретив Максима, Алена осознала, что именно такого мужчину хочет видеть рядом с собой. При этом девушка добавила, что имеет тяжелый характер, но Колесникову удается сделать так, чтобы каждый день она улыбалась.

"Я могу сказать, что теперь я полноценная. Как долго я тебя ждала, будь рядом, и больше ничего не нужно. Я тебя люблю", – написала участница шоу "Дом-2". Отметим, что взаимоотношения пары далеки от идеала. Ребята часто ссорятся.

Напомним, ранее 23-летняя Алена Рапунцель состояла в отношениях с участником телестройки Ильей Яббаровым. В 2019 году звезда шоу "Дом-2" родила сына Богдана. С отцом ребенка они расстались, но сохранили дружеские отношения.