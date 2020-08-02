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"Я стала непобедимой": дела Самойловой пошли в гору после скандала с Джиганом

Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все люди переживают жизненные перемены по-разному. Одни начинают горевать и обращаются за помощью к специалистам. Другие же, наоборот, стараются отвлечься и открывают в себе новые способности. Подобная ситуация произошла и с Оксаной Самойловой.
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В личном блоге "Инстаграм" бизнес-леди заявила, что период семейных проблем пошел ей на пользу. После многочисленных разборок с рэпером Джиганом Оксана смогла не просто заработать, но и заметно обогатиться.

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Дело в том, что Самойлова подзаработала на рекламе и смогла запустить несколько новых проектов. Пока поклонники переживала за отношения звездной пары, жена рэпера строила бизнес и пыталась забыть о похождениях своего супруга.

Сейчас Оксана публично заявила, что пережила самые страшные события в своей жизни. Девушка умудрилась найти и плюсы в этой ситуации. Благодаря кризису в семейных отношениях Самойлова стала финансово независимой.

"Официально заявляю, что последние 8 месяцев были самыми тяжелыми в моей жизни. Я никогда не жалуюсь, а благодарю Вселенную за все, что происходит: это мои уроки и они очевидно пошли мне на пользу. Я стала непобедимой!", – написала звезда на своей странице в социальной сети.

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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Все свои силы Оксана Самойлова направила на создание четырех масштабных проектов. По словам жены Джигана, все они появятся осенью. Более того, Самойлова заверила, что два проекта являются инновацией.

После столь громкого заявления поклонники модели начали гадать, как девушка все успевает и что же она представит через пару месяцев.

Автор: 2 августа 2020, 08:19 Источник: Инстаграм Оксаны Самойловой ✓ Надежный источник
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Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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