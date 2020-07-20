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Воссоединившийся с женой Джиган отрастил пузо

Воссоединившийся с женой Джиган отрастил пузо

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Рэп-исполнитель Джиган сильно изменился после воссоединения с моделью Оксаной Самойловой. 34-летний артист отрастил пузо.
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В феврале этого года в семье музыканта произошло пополнение – жена подарила ему сына. Счастливый артист ушел с друзьями в длительный загул. Не обошлось без серьезных последствий: в марте рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику.

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Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган)

Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

Супруга артиста не выдержала обрушившегося на нее скандала и подала на развод. Самойлова собиралась самостоятельно воспитывать четверых детей. По возвращении из больницы музыкант пытался загладить вину перед моделью. Оксана дала возлюбленному второй шанс.

Сейчас рэпер Джиган придерживается здорового образа жизни. Артист отказался от запрещенных веществ и стал заниматься спортом. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" он разместил видеозапись, сделанную во время тренировки в аквапарке.

В ролике исполнитель скользит по волнам на доске для серфинга. Пользователи Сети обратили внимание, что рэпер Джиган набрал лишний вес после воссоединения с женой. Артист сообщил поклонникам, что поправился до 110 килограммов, сообщает Пятый канал.

Автор: 20 июля 2020, 14:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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