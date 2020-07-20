Воссоединившийся с женой Джиган отрастил пузо

Рэп-исполнитель Джиган сильно изменился после воссоединения с моделью Оксаной Самойловой. 34-летний артист отрастил пузо.

В феврале этого года в семье музыканта произошло пополнение – жена подарила ему сына. Счастливый артист ушел с друзьями в длительный загул. Не обошлось без серьезных последствий: в марте рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику.

Супруга артиста не выдержала обрушившегося на нее скандала и подала на развод. Самойлова собиралась самостоятельно воспитывать четверых детей. По возвращении из больницы музыкант пытался загладить вину перед моделью. Оксана дала возлюбленному второй шанс.

Сейчас рэпер Джиган придерживается здорового образа жизни. Артист отказался от запрещенных веществ и стал заниматься спортом. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" он разместил видеозапись, сделанную во время тренировки в аквапарке.

В ролике исполнитель скользит по волнам на доске для серфинга. Пользователи Сети обратили внимание, что рэпер Джиган набрал лишний вес после воссоединения с женой. Артист сообщил поклонникам, что поправился до 110 килограммов, сообщает Пятый канал.