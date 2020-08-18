Бари Алибасов объявил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Не успел Бари Алибасов выписаться из психиатрической клиники, как подал на развод. Причиной продюсер назвал, как это часто бывает, неразрешимые противоречия. А общественность убеждена: супруги расстаются из-за скандала.
Не так давно Лидия Федосеева-Шукшина переписала на мужа квартиру в Новой Москве. Позже выяснилось, что Бари Алибасов переоформил недвижимость на своего молодого помощника Сергея Моцаря.
Особенно возмущалась младшая дочь актрисы. Ольга активно поддерживала мать в конфликте с шоуменом и настаивала на их разводе. Постоянные трения, борьба за недвижимость и давление родственников привели именно к такому концу.
"Надо немедленно разводиться с Шукшиной! В ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще будто с ума сошла, поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что отношения, которые были между нами при знакомстве и потом, в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", – заявил в интервью Бари Алибасов.
Продюсера сняли на видео вместе с адвокатом Сергеем Жориным, чтобы запечатлеть момент оформления бумаг. А заодно показать, что он находится в здравом уме и твердой памяти.
Документы были оформлены в офисе, где Федосеева-Шукшина переписывала Алибасову ту злополучную квартиру. Что будет с недвижимостью после развода продюсера и актрисы, неизвестно. Пока, согласно решению суда, она арестована.
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Тест Лионы
Зачем нам летать в Танзанию?
Вонь
Правительство Ливана ушло в отставку
Не русский муж !
Пить кофе на диете
Легкоступова скончалась
Мужу не нравится как готовлю
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит