Бари Алибасов объявил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. 25 лет крепкой дружбы перечеркнул громкий скандал.

Не успел Бари Алибасов выписаться из психиатрической клиники, как подал на развод. Причиной продюсер назвал, как это часто бывает, неразрешимые противоречия. А общественность убеждена: супруги расстаются из-за скандала.

Не так давно Лидия Федосеева-Шукшина переписала на мужа квартиру в Новой Москве. Позже выяснилось, что Бари Алибасов переоформил недвижимость на своего молодого помощника Сергея Моцаря.

Особенно возмущалась младшая дочь актрисы. Ольга активно поддерживала мать в конфликте с шоуменом и настаивала на их разводе. Постоянные трения, борьба за недвижимость и давление родственников привели именно к такому концу.

"Надо немедленно разводиться с Шукшиной! В ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще будто с ума сошла, поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что отношения, которые были между нами при знакомстве и потом, в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", – заявил в интервью Бари Алибасов.

Продюсера сняли на видео вместе с адвокатом Сергеем Жориным, чтобы запечатлеть момент оформления бумаг. А заодно показать, что он находится в здравом уме и твердой памяти.

Документы были оформлены в офисе, где Федосеева-Шукшина переписывала Алибасову ту злополучную квартиру. Что будет с недвижимостью после развода продюсера и актрисы, неизвестно. Пока, согласно решению суда, она арестована.