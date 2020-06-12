Любовь Толкалина откровенно о своей болезни: "Не могу говорить"

На фоне пандемии коронавируса многие люди буквально начали ждать, когда до них доберется болезнь. Среди них, по собственному признанию, оказалась и актриса Любовь Толкалина.
И вот, пугающие симптомы не заставили себя ждать. "У меня 38 с небольшими подвижками. Я не могу говорить и не могу ничего проглотить", – рассказала Любовь Толкалина.
Осмотреть актрису пришел главный врач больницы города Ермишь в Рязанской области. Оценив анамнез, симптомы и другие признаки болезни он быстро понял, что столкнулся не с проявлением коронавируса. Впрочем диагноз "двухсторонняя гнойная ангина" оказался не менее неприятным.
Теперь Любови Толкалиной предстоит пропить курс антибиотиков и больше не рисковать своим здоровьем. Актриса призналась, что до того, как заболеть, купалась в пруду, сидела в мокром купальнике, ела мороженное и ездила в машине с кондиционером.
Кроме того, болезнь натолкнула актрису на размышления о своем детстве. Она призналась, что в ее прошлом не было той идеалистической картины, которая рисуется сейчас.
Впрочем. именно это стало тем стимулом, который заставил актрису двигаться вперед. "Не знаю пришло бы мне в голову быть актрисой....и замуж бы я не пошла", – задумалась Любовь Толкалина.
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