"Пугачева взревновала": Легкоступова утерла нос Примадонне

Не раз в интервью Валентина Легкоступова говорила, будто ее карьера пошла под откос по вине одной мегазвезды. И хотя артистка не называла имени, поклонники уверены, что это якобы Алла Пугачева. Более молодая артистка не раз перебегала дорогу Примадонне.

Все началось с того, что Валентина Легкоступова заняла одно из призовых мест на фестивале "Юрмала-86". Тогда председателем жюри был композитор Раймонд Паулс. Он заметил артистку. А она попросила у него новых песен. В ответ композитор предложил ей исполнить песню "Двое".

Вообще-то эта композиция предназначалась для Аллы Пугачевой, но та не спешила ее записывать. И тогда ее спела Валентина Легкоступова. Потом в ее исполнении вышла другая песня "Край пронзительно любимой". "Они стали звучать на радио, на творческом вечере Паулса в 1987 году в концертном зале "Россия". И Пугачева взревновала..." – сообщил музыкальный критик Сергей Соседов.

Он объяснил, что в каком-то смысле виновата сама Примадонна. "У Пугачевой была манера придержать новую песню, поставить ее "в лист ожидания". Она долго создавала образ, записывала очень туго, мол, сейчас я не готова, а буду петь, когда захочу. Она так работала со всеми композиторами. Думаю, посыл был такой: все равно никто лучше меня эту песню не исполнит", – пояснил эксперт.

По всей видимости, такая позиция Примадонны не понравилась Раймонду Паулсу. И тут очень удачно подвернулась Валентина Легкоступова. Однако Сергей Соседов уверен, что карьера артистки не сложилась не по вине Аллы Пугачевой.

"Валю сломала новая Россия, законы шоу-бизнеса начала 90-х. Она не вписалась в новые реалии, где появились новые "звезды": Наталья Ветлицкая, Татьяна Буланова, Ирина Салтыкова и камарилья других "шептунов". Стали востребованы новые ритмы и новые аранжировки", – заключил специалист.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Артистке было 54 года. Певица попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Несмотря на помощь медиков, исполнительница впала в кому. Она скончалась, не приходя в сознание.