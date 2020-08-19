Что стоит за неожиданным браком Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова сыграла свадьбу с яхтсменом Юрием Фирсовым 4 июля. А 14 августа певица умерла в больнице. Говорят, близким не нравился избранник артистки. Почему на самом деле Валентина Легкоступова в третий раз вышла замуж?

Наталья Штурм, называющая себя подругой Валентины Легкоступовой, в интервью журналистам высказала свое видение отношений артистки и яхтсмена. "То, что там была несусветная любовь – я в это мало верю. Был интерес, безусловно", – убеждена певица.

Штурм считает, что Легкоступова просто хотела привлечь внимание светских хроникеров, показать, что у нее "новый виток жизни". "Это была заранее подготовленная акция, я это так вижу", – сказала Наталья Штурм.

По некоторым данным, ни на свадьбе, ни на венчании, которое состоялось позднее, не было родных Валентины Легкоступовой. Говорят, детям и матери артистки ее избранник не понравился.

Наталья Штурм тоже не питает к нему симпатий. Она считает Юрия Фирсова несчастным, потерянным и пьющим человеком, для которого отношения с Валентиной Легкоступовой стали возможностью компенсировать нереализованные амбиции.

То, что у Юрия Фирсова проблемы с алкоголем, выяснилось в одном из свежих выпусков шоу "Пусть говорят", посвященных Валентине Легкоступовой. Яхтсмен якобы дважды в год проходил лечение в одной из столичных наркологических клиник.

На том же шоу обсудили, что Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов, поженившись, не стали заключать брачный договор. После смерти артистки яхтсмен оказался в списке наследников наряду с ее детьми и матерью.

Зять артистки, присутствовавший в студии, отметил, что пока Юрий Фирсов не общался с родственниками на предмет наследства. Да и они пока заняты другими делами, в частности организацией похорон Валентины Легкоступовой.