Звезда "Дома-2" показала свое фото после избиения

Накануне 23-летнюю участницу реалити-шоу "Дом-2" Катю Скалон доставили в больницу с множественными травмами. Девушка вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии.

У Кати Скалон сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и синяки. Кто нанес девушке увечья, неизвестно. Поклонники предполагают, что на участницу "Дома-2" поднял руку кто-то из жителей телестройки. Возможно, к этому причастен возлюбленный Скалон.

Сегодня Катя опубликовала фото в своем инстаграм-аккаунте и показала, как выглядит. Лицо и шея покрыты синяками. За сутки отечность так и не сошла. Девушка отметила, что чувствует себя удовлетворительно.

Подписчики поддерживают Скалон, а также призывают покинуть телепроект "Дом-2". "Беги из этого кошмара", "Не отчаивайся", – написали пользователи Сети.

Напомним, Катя пришла на телестройку в 2019 году. Тогда она проявила внимание к Федору Стрелкову, но потом увлеклась Максимом Моргенштерном.

Говорят, что отношения девушки с последним молодым человеком пытался разрушить сам ведущий реалити-шоу Влад Кадони. Якобы Скалон, по чьей-то задумке, должна встречаться с Евгением Солонским, который старше ее на десять лет и имеет трех детей.

"Дни.ру" уже писали о личной жизни Кати, когда она была на грани расставания с Федором. Тогда на лобном месте Стрелков прилюдно заткнул рот Скалон.