"Помолчи!": красавчик из "Дома-2" прилюдно заткнул подругу

Влюбленные поссорились и вынесли сор из избы. На поляне они объяснили ситуацию другим обитателям телестройки. Выяснилось, что Скалон заявляла возлюбленному, что они напрасно тратят друг на друга время. Стрелков отметил, что слышит от девушки это уже второй раз за короткое время.
В то время, как Федор делился подробностями их личной жизни, Екатерина его все время перебивала. Тогда красавчик-блондин поставил строптивую подругу на место. "Помолчи!" – обратился к Екатерине участник шоу "Дом-2". Чем закончилась перебранка, станет известно в следующем выпуске реалити-шоу. Короткое видео ссоры влюбленных появилось в "Инстаграм" шоу "Дом-2".
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