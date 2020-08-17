Звезда "Дома-2" Оганесян считает себя недостойным жены

Союз Иосифа Оганесяна и Саши Черно можно назвать одним из самых экстравагантных и конфликтых на проекте "Дом-2". Ребята вместе с 2017 года, и за это время они успели несколько раз разойтись, подраться и обвинить друг друга во всех смертных грехах.

Участница шоу неоднократно повторяла, что не готова родить ребенка от мужа, так как сомневается в его верности и преданности. На почве ревности девушка неоднократно закатывала супругу громкие скандалы, но все изменилось, когда звезда "Дома-2" забеременела.

О грядущем пополнении Саша Черно и Иосиф Оганесян сообщили в ноябре прошлого года. Молодой человек был вне себя от радости, когда понял, что скоро станет отцом. Он окунулся в дела семейные и посвятил все свободное время уходу за беременной супругой.

В конце июля у участников шоу "Дом-2" родился долгожданный наследник. Мальчика назвали Стафаном. Иосиф Оганесян в личном блоге опубликовал новую фотографию с женой и сыном и поблагодарил судьбу за такое счастье. По мнению молодого отца, он не достоин своей супруги, ведь она преподнесла ему самый лучший подарок – ребенка.

Также звезда телешоу заявила, что теперь может с уверенностью сказать, что люди меняются. Наконец-то в его семье наступил мир и покой. Правда, поклонники скептически отнеслись к признанию Иосифа Оганесяна, многие посчитали, что такая девушка, как Саша Черно, никогда не изменится.

"Есь и ты веришь что Александра поменяется 🥺она ни когда не поменяется((( тебя очень уважаю, но в отношениях всегда будешь терпилой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишут в комментариях. Негативная реакция задела участника шоу "Дом-2", и он срочно закрыл страницу от посторонних.