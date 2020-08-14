"Каждый день плачет": заявлено о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Выступила с заявлением младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга. Женщина утверждает, что единственный способ закончить все разбирательства между ее матерью и продюсером Бари Алибасовым – это развестись.

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник организовали пресс-конференцию. В интервью журналистам дамы расставили все точки над i относительно скандала, вспыхнувшего из-за квартиры в Новой Москве.

Лидия Федосеева-Шукшина приобрела эту недвижимость до брака с Бари Алибасовым. Осенью прошлого года артистка оформила ее на мужа. По ее словам, супруги договорились, что квартира завещается внукам актрисы – Фоме и Фоке. Но недавно Федосеева-Шукшина узнала, что жилье в Новой Москве принадлежит помощнику Бари Алибасова Сергею Моцарю. Тут-то и разразился скандал.

Актриса обратилась в суд с иском о признании сделок с квартирой недействительными. На днях Троицкий суд удовлетворил ходатайство адвоката Лидии Федосеевой-Шукшиной и арестовал недвижимость, запретив с ним любые сделки и истребовал все регистрационное дело.

Ольга Шукшина высказала уверенность, что все разбирательства можно прекратить, если ее мать разведется с продюсером. "Эти люди нанесли удар маме, сильный и подлый, как будто сзади по почкам", – заявила дочь актрисы.

"Алибасов и компания пользуются усталостью и эмоциями мамы. Когда его сын кричит, что Бари хочет разводиться, Лидия Николаевна не верит. Она почти каждый день плачет и хочет сама увидеть в глаза мужа!" – заявила Ольга Шукшина.

По ее данным, Бари Алибасова уже выписали из больницы, куда тот угодил из-за серьезных проблем с памятью. "Хватит прятаться за водителем Моцарем и адвокатом! Мы призываем к ответу самого Бари Каримовича", – потребовали защитники актрисы.

В свою очередь, в другом интервью сын Бари Алибасова дал понять, что впервые слышит об аресте квартиры. При этом он заявил, что его мало волнует все, что с ней происходит. "Мы к ней никакого отношения не имеем, кроме того, что Моцарь обещал не заходить туда до смерти Лидии Николаевны. Это единственное обязательство, которое Моцарь несет перед отцом. А так, он эту квартиру у него купил", – сообщил Бари Алибасов-младший.

Он высказал сенсационное мнение, согласно которому Лидия Федосеева-Шукшина переписала жилье на его отца вовсе не для того, чтобы она досталась внукам. "Шукшина-старшая, боясь, что ее убьет Шукшина-младшая, ей нужно было избавиться от мотива убийства. Это – квартира. И она ее подарила отцу. Отец понимал все риски, которые после этого будут идти от семейства Шукшиных. Я отцу посоветовал быстро отдать ее Сергею Моцарю", – объяснил сын продюсера.