Похоронившая мужа Поргина обратила внимание на известного режиссера

Людмила Поргина внимательно следит за событиями, происходящими в театре и кино. Артистка полна пессимизма.

Людмила Поргина рада за внука, который поступил в Высшую школу экономики. "О чем мечтал, туда и попал", – отметила она.

Петр не пошел по стопам именитых родственников, хотя, по словам актрисы, всесторонне развит. "Занимался музыкой, рисованием, учился в гимназии. Слушал Верди в Ла Скала в Милане, Вагнера – в Мюнхене, посещал лучшие музеи мира, знаком с полотнами выдающихся итальянцев", – похвасталась вдова Николая Караченцова.

Вместе с бабушкой обожающий кинематограф Петр смотрит лучшие мировые фильмы всех оскароносцев, картины Каннского фестиваля. Все это он обсуждает с Поргиной.

В свою очередь артистка недовольна состоянием отечественного кино. "Вот вы видите сейчас у нас кинематограф? Где он?" – задала она риторический вопрос.

То же самое касается отечественного театра. "Какие последние победы? Какие спектакли, которые потрясли мир, Москву?" – поинтересовалась Поргина. В частности, она раскритиковала известного режиссера.

"Вот я смотрела постановку Кости Богомолова, так вообще не поняла, это имеет отношение к спектаклю или нет. Костя Богомолов получил театр на Малой Бронной. Какие шедевры он сделал? Я не могу понять, кто режиссирует сейчас нашими театрами?" – спросила артистка.

Зато Поргина положительно отозвалась о работах региональных режиссеров. По ее мнению, они продолжают традиции русского реалистического театра, традиции Станиславского и Немировича-Данченко, для которых "театр – это жизнь человеческого духа".