Больной Караченцов вышел в свет

Знаменитый московский театр "Ленком" открыл 4 сентября очередной, 91-й по счету сезон. В честь этого события молодые актеры сыграли капустник под названием "Ленком-2117". На сбор труппы пришел и всенародно любимый актер Николай Караченцов в сопровождении жены Людмилы Поргиной. Артист прослужил в "Ленкоме" полвека, с чем его поздравили коллеги по творческому цеху, подарив цветы и не пожалев для артиста добрых слов.