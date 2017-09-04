Больной Караченцов вышел в свет

Знаменитый московский театр "Ленком" открыл 4 сентября очередной, 91-й по счету сезон. В честь этого события молодые актеры сыграли капустник под названием "Ленком-2117". На сбор труппы пришел и всенародно любимый актер Николай Караченцов в сопровождении жены Людмилы Поргиной. Артист прослужил в "Ленкоме" полвека, с чем его поздравили коллеги по творческому цеху, подарив цветы и не пожалев для артиста добрых слов.
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