Поргину не пускают в Болгарию: Очень переживаю

У Людмилы Поргиной есть свой дом в Болгарии. Но теперь актриса не знает, когда сможет туда отправиться.

Дача в Болгарии появилась у Людмилы Поргиной несколько лет назад. Роскошный дом на курорте построил ее сын. Актриса ездила туда достаточно часто. В июле Людмила Андреевна планировала снова отправиться в Болгарию, но ситуация изменилась.

Вдова Николая Караченцова отметила, что ее друзья смогли уехать туда этим летом. Сейчас знакомые рассказывают актрисе, как хорошо проводят время под болгарским солнцем. Поргина не скрывает, что такие разговоры ее раздражают, потому что очень завидует.

Дело в том, что сейчас улететь в Болгарию могут лишь те, кто имеет вид на жительство. У Поргиной же нет этого документа, поэтому она вынуждена оставаться в России.

"Я пока сижу в Москве, очень переживаю. Как только все откроется, буду в первую очередь оформлять вид на жительство", – сказала Людмила Андреевна.

Поргина жалуется, что ей приходится платить за коммунальные услуги, хотя в болгарском доме никто сейчас не проживает. Актрису радует лишь одно – бумажными делами занимается ее сын и невестка.

Пока Людмила Андреевна готовится отправиться в Сочи. Она уже купила путевку в санаторий "Актер", где когда-то начался ее роман с Караченцовым. "Это святое для нас место ", – призналась Поргина.