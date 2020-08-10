Разъехавшаяся с сыном Поргина отдыхает с лучшим другом Караченцова

Людмила Поргина, будучи замужем за Николаем Караченцовым, почти каждое лето выезжала за рубеж – в Болгарию, где у семьи есть недвижимость, в Израиль, Италию, Испанию, Турцию. На этот раз из-за закрытых границ она отдыхает в родном Сочи. Сын Людмилы Андреевны рассказал "Дни.ру", как та проводит время на Черноморском побережье.

"Мы с мамой на лето разъехались, – говорит Андрей Караченцов. – Она уехала на две недели в легендарный сочинский санаторий "Актер". Для нее это очень памятное и дорогое место сердцу, ведь сколько раз она отдыхала там с папой, сколько приятных встреч там было! Лет пять подряд приезжал туда и я – вначале с невестой, а потом уже и с женой Ириной. В 2001 году мы там праздновали первую годовщину нашей свадьбы. На несколько дней туда со съемок смог вырваться и отец. Помню, как на улице накрыли полсотни столов, а папа был тамадой на празднике."

"В санатории мама не одна – поехала туда со своей близкой подругой Марией, – продолжает сын Караченцова. – Уговорил же ее поехать туда старейший друг папы, режиссер и продюсер Рудольф Фурманов, который рядом с нашей семьей, кажется, всю жизнь. Они вместе ходят на море, на оздоровительные процедуры. Помню, там всегда был строгий распорядок и насыщенный день – и теннис, и душ Шарко, и тренажеры, и дневной сон, и солнечные ванны!"

Сам же Андрей Караченцов 11 августа отметит очередную годовщину свадьбы. С любимой женой Ириной и младшей дочерью Олей он поехал в экоотель на Вологодчину, откуда родом его тесть. "Мы отлично проводим время в деревне Шурово, – признался Андрей. – Дочь катается на квадроцикле, собирает грибы и яблоки". По его мнению, Оля вполне может стать актрисой – есть у девочки все задатки. "Она общительная, веселая, открытая, как ее бабушка Люда", – говорит Караченцов.

Что касается остальных его детей, то они выбрали более прагматичные и земные профессии. "Наш 18-летний сын Петр на 94 балла сдал ЕГЭ по математике и теперь будет поступать в Высшую школу экономики, – поясняет Андрей. – А у 15-летней Яны огромная склонность к языкам. Многие даже не верят, что ее родители – не иностранцы. Правда, поступать она хочет, как и я, на юридический. И Яна, и Петр – победители многих олимпиад, так что дед ими гордился бы".

По словам Андрея, знаменитая фамилия, которую носят он и его дети, не только не мешает, но даже помогает. "Мы гордимся, что продолжаем род Караченцовых, – улыбается он. – Мы видим доброе отношение к нам людей и надеемся, что стали достойными представителями известной всей стране фамилии".