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Сериалы
Марина Зудина оправдалась за отсутствие памятника на могиле Олега Табакова

Марина Зудина оправдалась за отсутствие памятника на могиле Олега Табакова

Марина Зудина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Содержанки" объяснила, почему на могиле ее супруга, легендарного режиссера Олега Табакова все еще нет памятника. Марина Зудина призналась, что не успела завершить это дело в срок.
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По словам актрисы, 2020 год оказался непростым. Марина Зудина хотела облагородить могилу супруга ко дню его рождения, 17 августа. Однако от этих планов пришлось отказаться. Звезда сериала "Содержанки" поведала, что при жизни все хотели помочь ей и Табакову, была команда единомышленников, а сейчас она осталась один на один со своими проблемами.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Зудина добавила, что в первый год после смерти Табакова была не в состоянии заниматься памятником – слишком сильна была боль утраты. Когда эмоции улеглись, знаменитость столкнулась с отсутствием хороших идей. В итоге эскиз памятника сделал художник Николай Симонов. Также в процессе создания монумента участвовал скульптор Андрей Налич – давал профессиональные советы.

Как оказалось, Симонов полгода ходил на могилу Табакова, чтобы создать концепцию, которая смогла бы передать дух режиссера. "Мы не представляли, как изобразить жизнерадостного, энергичного, молодого душой человека, каким был Олег Павлович", – сказала звезда сериала "Содержанки".

Идею памятника Марина обсуждала с некоторыми коллегами и друзьями мужа. Все одобрительно отозвались о концепции. Замысел оценили и дети актера Павел и Мария.

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Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

Звезда сериала "Содержанки" не видит ничего ужасного в том, что захоронение ее мужа пока украшает только деревянный крест. В нем, по мнению актрисы, больше смысла и достоинства, чем в некоторых памятниках из камня. Зудина отметила, что на могиле Табакова всегда есть живые цветы, свечи и почему-то много игрушек от поклонников.

Автор: 11 августа 2020, 14:40 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник

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