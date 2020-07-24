Певица Ирина Дубцова рассекретила дочь

Ирина Дубцова недавно отметила 14-летие сына Артема. Однако мало кто знает, что у популярной исполнительницы есть еще и дочь.

Четыре года назад Ирина Дубцова стала крестной матерью дочери популярной телеведущей Липы Тетерич Мелиссы. Певица опубликовала фотографию с крестницей, при этом дав понять, что переживает из-за плохого выполнения своих обязанностей. Отметим, что исполнительница крайне редко делится снимками девочки, предпочитая лишний раз ее не "светить".

Кстати, как-то артистка призналась, что хотела бы родить дочь. Однако пока Ирина не может найти подходящего мужчину. О личной жизни Дубцова предпочитает не распространяться. Зимой она намекнула, что у нее завязался серьезный роман. Однако потом певица сообщила о разочаровании, которое ее постигло.

"Как и любой женщине, мне хочется, чтобы рядом был надежный и любящий мужчина, на которого можно положиться. Очень хочется, чтобы обо мне заботились", – призналась Ирина Дубцова. По всей видимости, такого мужчину певица пока не встретила.

Отметим, что сын Артем появился у артистки в браке с Романом Черницыным. Мужчина прославился благодаря музыкальной группе Plazma. После развода бывшие супруги сумели остаться в хороших отношениях.

Ирина Дубцова получила известность после участия в телепроекте "Фабрика звезд". Артистка позиционировала себя не только как певица, но и как автор песен. По слухам, во время гастролей "фабриканты" Ирина Дубцова и рэпер Тимати сильно сблизились. Артистам не помешал даже тот факт, что они были несвободны. Ирина и Тимати пока не прокомментировали эту информацию.

Сейчас рэп-исполнитель счастлив в отношениях с моделью Анастасией Решетовой. Пара воспитывает сына Ратмира, которому нет еще и года.