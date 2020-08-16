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Знакомство с морем: Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников

Знакомство с морем: Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько дней назад Лера Кудрявцева отправилась на отдых вместе со своей семьей. Наконец-то звезда добралась и до турецкого побережья. Телеведущая мечтала, чтобы ее дочка впервые искупалась в море.
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Трогательный момент покорил сердца многочисленной аудитории "Инстаграм". Лера Кудрявцева решила поделиться семейными кадрами, сделанными во время первого заплыва двухлетней Маши.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, артистка отправилась в Турцию. Кудрявцева решила запрыгнуть в последний вагон и поехать на отдых до конца лета.

Телеведущая призналась, что наследница долгое время боялась подходить к воде. По словам звезды телеканала "НТВ", Маша сильно плакала и начинала трястись, как только ее подносили к морю.

С помощью различных хитростей Лере Кудрявцевой удалось показать дочери морские просторы и окунуть ее в прохладную воду. Стоит отметить, что Маша с удовольствием плавала в бассейне, поэтому теледива даже и не могла подумать, что с Средиземным морем могут возникнут какие-либо проблемы.

"Наконец-то мы поплавали. Страшно, волны и, конечно, море же такое огромное. Посмотрим, как завтра", – подписала видео Кудрявцева.

Подписчики звезды разделились на два лагеря. Одни полностью поддержали телеведущую и отметили, что Маша уже очень уверенно держится на воде.

Другие же посетовали, что Кудрявцева заставляет наследницу перебарывать свой страх в столь раннем возрасте. Нашли и те, кто вовсе накинулся на артистку с осуждающими комментариями.

Автор: 16 августа 2020, 18:07 Источник: Инстаграм Леры Кудрявцевой ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Larissa kunova
Ответить
Осталось поместить Кудрявцевой снимок дочери,сидящей на горшке.Уже достали все эти звездуньи фотографиями своих детей.Эти нафталиновые тетки крашеные-перекрашенные не знают как еще о себе напомнить.
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