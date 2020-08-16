Знакомство с морем: Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников

Трогательный момент покорил сердца многочисленной аудитории "Инстаграм". Лера Кудрявцева решила поделиться семейными кадрами, сделанными во время первого заплыва двухлетней Маши.
Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, артистка отправилась в Турцию. Кудрявцева решила запрыгнуть в последний вагон и поехать на отдых до конца лета.
Телеведущая призналась, что наследница долгое время боялась подходить к воде. По словам звезды телеканала "НТВ", Маша сильно плакала и начинала трястись, как только ее подносили к морю.
С помощью различных хитростей Лере Кудрявцевой удалось показать дочери морские просторы и окунуть ее в прохладную воду. Стоит отметить, что Маша с удовольствием плавала в бассейне, поэтому теледива даже и не могла подумать, что с Средиземным морем могут возникнут какие-либо проблемы.
"Наконец-то мы поплавали. Страшно, волны и, конечно, море же такое огромное. Посмотрим, как завтра", – подписала видео Кудрявцева.
Подписчики звезды разделились на два лагеря. Одни полностью поддержали телеведущую и отметили, что Маша уже очень уверенно держится на воде.
Другие же посетовали, что Кудрявцева заставляет наследницу перебарывать свой страх в столь раннем возрасте. Нашли и те, кто вовсе накинулся на артистку с осуждающими комментариями.
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Кем возомнил себя Лукашенко?
Кто должен быть президентом Белоруссии?
Я фигуристая, а он говорит полная
Тест Лионы
Зачем нам летать в Танзанию?
Не русский муж !
Муж оказался бисексуалом
Кто на кого похож
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит