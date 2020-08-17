"Всем мазохистам рекомендую": избитая Кудрявцева рассказала о странных предпочтениях

Лера Кудрявцева отдыхает с дочерью в Турции. В своем инстаграм-аккаунте знаменитость публикует свежие фотографии и видеозаписи и делится с поклонниками подробностями личной жизни.
Накануне телеведущая сообщила, что побывала на сеансе экстремального тайского массажа. "Меня избила тайка. Просто отфигачила по полной. Ходила, вертела, скакала", – поведала Кудрявцева.
Ведущая программы "Секрет на миллион" призналась, что осталась довольна процедурой. "Круто, прямо вообще класс. Всем мазохистам рекомендую", – сказала знаменитость.
Многие пользователи посчитали предпочтения Леры Кудрявцевой странными. Они не могут поверить, что человек может получать удовольствие от боли.
Ранее телеведущая похвасталась, что ее двухлетняя дочь впервые поплавала в море. Девочка боялась подходить к воде, но Лере удалось убедить ее искупаться.
Некоторые поклонники раскритиковали знаменитость за то, что она заставляет наследницу поступать против воли. По их мнению, сильное давление может негативно повлиять на психику ребенка.
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