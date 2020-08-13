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"Почему ты отобрал у меня квартиру?": Федосеева-Шукшина набросилась на Алибасова

ари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/group_nana_
В Сети появилось видео, на котором Лидия Федосеева-Шукшина предъявляет претензии мужу, продюсеру Бари Алибасову. Актриса в шоке от поступка супруга.
прочитано 630 раз

Еще год назад Лидия Федосеева-Шукшина переписала на Бари Алибасова квартиру в Новой Москве. Почему она это сделала, теперь артистка сама толком объяснить не может. Тем не менее, когда стало известно, что тот переоформил недвижимость на своего молодого помощника Сергея Моцаря, актриса пришла в неописуемую ярость. Грянул скандал. Теперь Лидия Федосеева-Шукшина требует через суд, чтобы ей вернули жилье.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Хочу, чтобы он отдал квартиру, разговора быть не может другого. Как так могло получиться? Но он сразу переворачивает все. Ты можешь объяснить, почему ты отобрал у меня квартиру?" – с возмущением обратилась к мужу прославленная актриса.

В Сети распространили ролик, на котором запечатлена Лидия Федосеева-Шукшина, сидящая, судя по обстановке, в каком-то казенном заведении. Вот только вряд ли он ей ответит. По словам людей из окружения Бари Алибасова, тот проходит лечение в одной из клиник. У скандально известного продюсера серьезные проблемы с памятью, как утверждает его сын.

Тем не менее, в результате долгих судебных разбирательств на недвижимость артистки, которую та переписала на мужа, а он – на помощника, наложили арест. Адвокат актрисы вполне удовлетворен таким исходом, а Лидия Федосеева-Шукшина и вовсе счастлива.

Интересно, что ранее Сергей Моцарь был готов продать эту квартиру обратно артистке. Внезапно озвучила желание помочь Лидии Федосеевой-Шукшиной ее внучка Анна Шукшина. Она предложила купить злополучную квартиру. Однако пока этого не сделала.

Автор: 13 августа 2020, 16:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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