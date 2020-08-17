Тата Блюменкранц из "Дома-2" сбила с толку словами о скором замужестве

Тата Блюменкранц заявила, что выходит замуж. Спустя время, когда экс-участницу шоу "Дом-2" начали засыпать поздравлениями, она сообщила, что имела в виду нечто другое.

"Я выхожу замуж. Мне сделал предложение самый лучший мужчина на Земле, и я сказала – да!" – написала Тата Блюменкранц в личном микроблоге. По словам звезды шоу "Дом-2", мысли материальны, вселенная слышит все мечты. Главное условие для исполнения желания – сформулировать его как уже совершенное действие, что она и сделала. Тата направляет "в космос" мысль о том, что уже имеет мужа и нескольких детей.

Не все поклонники поняли суть сообщения звезды шоу "Дом-2". Блюменкранц начали поздравлять с помолвкой. Девушке и ее избраннику желали счастливой семейной жизни.

Спустя время Тата Блюменкранц решила исправить недопонимание. В "Сторис" "Инстаграм" девушка поблагодарила фанатов за теплые слова, а также сообщила, что ее публикацию интерпретировали неверно. Из случившегося звезда шоу "Дом-2" сделала вывод, что ее мечта о скорой свадьбе точно сбудется.

Напомним, Тата Блюменкранц была замужем за Валерием Блюменкранцем. Пара познакомилась в рамках шоу "Дом-2". У них есть дочь Беатрис. Тата и Валерий развелись сразу после появления малышки на свет.

Сейчас звезда шоу "Дом-2" живет за периметром. Валерий, в свою очередь, счастлив в новых отношениях на телестройке. Избранницей мужчины стала Анна Левченко.