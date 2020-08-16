Звезду шоу "Дом-2" доставили в больницу с тяжелыми травмами

23-летняя Екатерина Скалон доставлена в московскую больницу. Звезду шоу "Дом-2" избил возлюбленный.

Девушку госпитализировали в ночь с 15 на 16 августа. Медики диагностировали у Екатерины Скалон серьезные травмы. У звезды шоу "Дом-2" нашли сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Лицо жительницы телестройки было покрыто синяками.

Скалон оказали необходимую помощь. В каком сейчас состоянии находится звезда "Дома-2" – неизвестно.

Поклонники телестройки от случившегося в ужасе. Фанаты проекта подозревают, что в произошедшем виновен кто-то из участников шоу.

Накануне в соцсетях активно обсуждалась личная жизнь Екатерина Скалон в рамках проекта "Дом-2". Девушка была увлечена жителем телестройки Максимом Моргенштерном. Выбор участницы не понравился организаторам проекта. Якобы ведущий Влад Кадони получил задание от руководства – расстроить отношения Скалон и Моргенштерна. Дескать, шоумен захотел навязать Екатерине другого участника шоу "Дом-2" – Евгения Солонского.

Зрители считают, что Евгений не пара Екатерине. Мужчина старше избранницы на десять лет. За плечами Солонского развалившийся брак и трое детей. "Считай, Женя уже прожил ту жизнь, которая у Катерины только начинается", – рассуждают они в одной из групп посвященной шоу "Дом-2" в социальной сети "ВКонтакте".