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Водонаева пожаловалась на домогательства Киркорова

Водонаева пожаловалась на домогательства Киркорова

Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Инстадива шутливо пожаловалась на домогательства "короля" российской эстрады. Алена Водонаева сообщила фанатам, что Филипп держит ее за грудь почти на всех совместных снимках.
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Телеведущая сопроводила провокационную информацию фотографией в Инстаграм. Снимок был сделан на звездной тусовке по случаю выпуска совместного клипа мужа Ольги Бузовой Давы и Филиппа Бедросовича. В кадре Киркоров обнимает Алену Водонаеву и диджея Екатерину Гусеву. Он расплывается в широкой улыбке и косит взгляд на экс-участницу "Дома-2".

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Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

На фото рука бывшего мужа Аллы Пугачевой не касается груди скандальной звезды, это отметили ее подписчики. "У тебя грудь на талии? Не замечала", "Я одна не вижу где он держит за грудь? вроде рука под грудью", "У Вас где не обними, везде грудь", – выразились фолловеры.

Одна часть комментаторов решила, что домогательства Киркорова – это всего лишь мечты телеведущей. Другая – отметила, что во всем виноват высокий рост певца. А еще часть комментаторов решила подколоть звезду информацией о том, что ее грудь висит до талии.

Напомним, что ранее артистка рассказала о том, что ее изнасиловали в 14 лет. Алена Водонаева сообщила, что над ней надругался незнакомый мужчина.

Автор: 15 августа 2020, 10:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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