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"До слез": Юлия Высоцкая сделала интимное фото в ванной

Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Юлия Высоцкая много лет ведет кулинарное шоу, но отличается стройной фигурой. Популярная актриса тщательно следит за собой и с удовольствием демонстрирует стройное тело.
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Юлия Высоцкая не делает секрета из того, как ей удается сохранять великолепную форму. Актриса ведет здоровый образ жизни, практикует экадаши, занимается спортом. При этом артистка не ущемляет себя: иногда она позволяет себе сладости, выпечку, ее день редко обходится без любимого кофе. Но она не позволяет себе излишества, поэтому, вероятно, и может похвастаться стройным и подтянутым телом.

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Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Юлия опубликовала несколько фотографий, которые сделала в ванной комнате. Актриса предстала в одной лишь белоснежной удлиненной рубашке, демонстрирующей стройные длинные ноги. Примечательно, что Высоцкая сняла себя без грамма косметики и без укладки.

"Психология близнецов таинственна, непонятна нам простым и одиноким, а каково быть в этом мире в заговоре втроем или вчетвером?... до слез знакомая соседка... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировала снимки Юлия Высоцкая, снявшая себя в зеркале.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие сочли фотографии интимными и даже эротическими. Подписчики личной странички актрисы в социальной сети "Инстаграм" рассыпались в комплиментах, отметив не только ее стройность, но и смелость. Дескать, не каждая представительница отечественного кинематографа сможет смело показать себя без фильтров и ретуши.

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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая нередко радует поклонников архивными кадрами. Многие снимки сделаны на заре ее актерской карьеры. Например, она обнародовала фото, где запечатлена сидящей с распущенными длинными волосами возле зеркала. "Юля, какая вы классная..." – не смог сдержать восторга продюсер, композитор Игорь Крутой. Юлия Высоцкая его поблагодарила.

Автор: 10 августа 2020, 13:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент

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