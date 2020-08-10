"До слез": Юлия Высоцкая сделала интимное фото в ванной

Юлия Высоцкая много лет ведет кулинарное шоу, но отличается стройной фигурой. Популярная актриса тщательно следит за собой и с удовольствием демонстрирует стройное тело.

Юлия Высоцкая не делает секрета из того, как ей удается сохранять великолепную форму. Актриса ведет здоровый образ жизни, практикует экадаши, занимается спортом. При этом артистка не ущемляет себя: иногда она позволяет себе сладости, выпечку, ее день редко обходится без любимого кофе. Но она не позволяет себе излишества, поэтому, вероятно, и может похвастаться стройным и подтянутым телом.

Юлия опубликовала несколько фотографий, которые сделала в ванной комнате. Актриса предстала в одной лишь белоснежной удлиненной рубашке, демонстрирующей стройные длинные ноги. Примечательно, что Высоцкая сняла себя без грамма косметики и без укладки.

"Психология близнецов таинственна, непонятна нам простым и одиноким, а каково быть в этом мире в заговоре втроем или вчетвером?... до слез знакомая соседка... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировала снимки Юлия Высоцкая, снявшая себя в зеркале.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие сочли фотографии интимными и даже эротическими. Подписчики личной странички актрисы в социальной сети "Инстаграм" рассыпались в комплиментах, отметив не только ее стройность, но и смелость. Дескать, не каждая представительница отечественного кинематографа сможет смело показать себя без фильтров и ретуши.

Юлия Высоцкая нередко радует поклонников архивными кадрами. Многие снимки сделаны на заре ее актерской карьеры. Например, она обнародовала фото, где запечатлена сидящей с распущенными длинными волосами возле зеркала. "Юля, какая вы классная..." – не смог сдержать восторга продюсер, композитор Игорь Крутой. Юлия Высоцкая его поблагодарила.