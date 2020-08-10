"До слез": Юлия Высоцкая сделала интимное фото в ванной

Юлия Высоцкая не делает секрета из того, как ей удается сохранять великолепную форму. Актриса ведет здоровый образ жизни, практикует экадаши, занимается спортом. При этом артистка не ущемляет себя: иногда она позволяет себе сладости, выпечку, ее день редко обходится без любимого кофе. Но она не позволяет себе излишества, поэтому, вероятно, и может похвастаться стройным и подтянутым телом.
Юлия опубликовала несколько фотографий, которые сделала в ванной комнате. Актриса предстала в одной лишь белоснежной удлиненной рубашке, демонстрирующей стройные длинные ноги. Примечательно, что Высоцкая сняла себя без грамма косметики и без укладки.
"Психология близнецов таинственна, непонятна нам простым и одиноким, а каково быть в этом мире в заговоре втроем или вчетвером?... до слез знакомая соседка... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировала снимки Юлия Высоцкая, снявшая себя в зеркале.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие сочли фотографии интимными и даже эротическими. Подписчики личной странички актрисы в социальной сети "Инстаграм" рассыпались в комплиментах, отметив не только ее стройность, но и смелость. Дескать, не каждая представительница отечественного кинематографа сможет смело показать себя без фильтров и ретуши.
Юлия Высоцкая нередко радует поклонников архивными кадрами. Многие снимки сделаны на заре ее актерской карьеры. Например, она обнародовала фото, где запечатлена сидящей с распущенными длинными волосами возле зеркала. "Юля, какая вы классная..." – не смог сдержать восторга продюсер, композитор Игорь Крутой. Юлия Высоцкая его поблагодарила.
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