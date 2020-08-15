Михаил Ефремов вернулся домой после нескольких дней в больнице

Актер был выписан из больницы сегодня днем. Как сообщает правозащитник Ефремова, состояние артиста нормализовалось. После того, как Михаил Олегович пришел в сознание, врачи приняли решение выписать его.
Эльман Пашаев отметил, что его клиент уже находится дома. Стоит отметить, что диагноз, поставленный Ефремову при госпитализации, все еще скрывают от общественности.
"Я с ним не виделся, даже не знаю, какой диагноз врачи поставили", – заявил адвокат.
Теперь рассмотрение дела по существу перенесли на 18 августа.
Напомним, 11 августа сотрудники скорой помощи увезли народного артиста России из здания суда. На заседании Михаилу Олеговичу стала плохо, и он не смог контролировать свое состояние.
Медицинские работники подозревали, что Ефремова сразил инсульт, но заболевание так и не было подтверждено.
Уже несколько месяцев подряд актер находится под стражей из-за смертельного ДТП в центре Москвы. Правоохранительные органы подозревают, что Михаил Ефремов стал главным виновником несчастного случая из-за того, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Заслуженный артист выехал на встречную полосу и врезался в курьерский автомобиль. Чудесным образом Михаил Олегович отделался лишь легким испугом. А вот второй участник аварии скончался в НИИ имени Склифосовского.
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