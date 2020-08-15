Михаил Ефремов вернулся домой после нескольких дней в больнице

Адвокат народного артиста России, Эльман Пашаев, сообщил, что его клиента отправили домой после срочной госпитализации из здания суда. По словам юриста, Михаил Ефремов чувствует себя намного лучше.

Актер был выписан из больницы сегодня днем. Как сообщает правозащитник Ефремова, состояние артиста нормализовалось. После того, как Михаил Олегович пришел в сознание, врачи приняли решение выписать его.

Эльман Пашаев отметил, что его клиент уже находится дома. Стоит отметить, что диагноз, поставленный Ефремову при госпитализации, все еще скрывают от общественности.

"Я с ним не виделся, даже не знаю, какой диагноз врачи поставили", – заявил адвокат.

Теперь рассмотрение дела по существу перенесли на 18 августа.



Напомним, 11 августа сотрудники скорой помощи увезли народного артиста России из здания суда. На заседании Михаилу Олеговичу стала плохо, и он не смог контролировать свое состояние.

Медицинские работники подозревали, что Ефремова сразил инсульт, но заболевание так и не было подтверждено.

Уже несколько месяцев подряд актер находится под стражей из-за смертельного ДТП в центре Москвы. Правоохранительные органы подозревают, что Михаил Ефремов стал главным виновником несчастного случая из-за того, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Заслуженный артист выехал на встречную полосу и врезался в курьерский автомобиль. Чудесным образом Михаил Олегович отделался лишь легким испугом. А вот второй участник аварии скончался в НИИ имени Склифосовского.