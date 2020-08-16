Галкин устроил своим детям "армейскую подготовку" с помощью сурового тренера

Теперь Лиза и Гарри Галкины должны выполнять тяжелые физические упражнения, а не сочинять творческие номера в дворце звездных родителей.

Многочисленная аудитория регулярно упрекает своих кумиров в неправильном воспитании звездных наследников. Но такая учесть явно не грозит Максиму Галкину и Алле Пугачевой.

Комик всерьез занялся своими детьми и нанял им личного тренера для регулярных занятий спортом. Галкин решил, что Лиза и Гарри лично должны попробовать все прелести активного образа жизни.

Наследники Примадонны находятся под пристальным контролем сурового тренера. Мужчина следит, чтобы дети выполняли все упражнения правильно и не баловались на занятии.

Максим Галкин решил задокументировать важные изменения, произошедшие в их семье. На видео отчетливо видно, как Лиза и Гарри трудолюбиво выполняют каждое задание тренера.

Стоит отметить, что спортивный наставник весьма серьезно общается со своими подопечными. Мужчина не дает спуску звездным наследникам и тренирует их силу воли.

Поклонники юмориста добавили, что подобные занятия похожи на армейскую подготовку. Нашлись и те, кто негативно отнесся к желанию Галкина воспитывать сильным духом детей.

Сам же комик не стал отвечать на комментарии и только добавил, что он сильно любит дочь и сына. По словам Максима, важно не только любить своих детей, но и учить их чему-то новому, открывая для них неизведанные горизонты.