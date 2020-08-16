Тимати отметил день рождения без возлюбленной и сына

15 августа исполнитель отметил 37-летие. В этот особенный день рядом с рэпером Тимати не было его возлюбленной Анастасии Решетовой и сына Ратмира.

Вот уже несколько недель в Сети муссируются слухи о возможном расставании исполнителя и модели. Поговаривают, что рэпер Тимати охладел к Анастасии Решетовой. Появление сплетен спровоцировали сами влюбленные, отправившись на отдых порознь.

В день рождения артист вновь дал повод любопытным поклонникам посудачить. В личном микроблоге вокалист опубликовал видео, сделанное на борту частного самолета. В кадре знаменитость в одиночестве задувает свечу на именинном торте. Позже в соцсетях знаменитость показала, как готовит шашлык с друзьями.

Добавим, что избранница Тимати, Анастасия Решетова, сейчас в Сан-Тропе. Любимого модель поздравила постом в "Инстаграм". Девушка опубликовала фото сына артиста. Маленький Ратмир облачен в футболку с принтом: "Я люблю папу".

"Вперед, в новый год твоей невероятной жизни!" – написала избраннику Решетова. Анастасия добавила, что Тимати пора покорять новые высоты и становиться примером для других. "Еще раз с твоим днем, кот!" – отметила модель.

Публикация возлюбленной рэпера Тимати привлекла внимание пользователей Сети. Подписчики заметили, что Анастасия как-то "сухо" поздравила отца своего ребенка.

"Я не фанат проявления чувств в сети)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – ответила на упреки Решетова.

Между тем поклонники осуждали и самого Тимати. "А говорил, что рождение сына – главное событие прошлого года... И полетел отдыхать без сына и своей молодой, красивой жены. И ДР без своей семьи проводит. 🤦‍♀️", – высказался интернет-обыватель.