"Он порядочный мужчина": подруга Легкоступовой встала грудью за затравленного мужа певицы

Мать умершей Валентины Легкоступовой набросилась на супруга звезды, яхтсмена Юрия Фирсова с обвинениями. Она считает, что именно избранник угробил ее дочь.

По словам приятельницы покойной певицы, родительница знаменитости на него "наехала основательно", обвинив в трагедии. Примечательно, что женщина высказалась еще до того, как Валентина Легкоступова умерла. Теперь же, после трагической кончины артистки, нападки на ее возлюбленного все жестче.

Подруга исполнительницы поведала, что именно мать сказала Юрию Фирсову. "Ты угробил ее. Ты решил ее похоронить!" – поделилась женщина. Сама же она не считает мужчину виновным.

"По всей видимости, ее накрутили дети, которые всегда были против Фирсова. А он порядочный мужчина. Лучший из всех, кого Валя встречала в своей жизни", – встала на защиту супруга Валентины Легкоступовой знакомая.

По словам приятельницы артистки, избранник звезды не исключает, что все произошедшее с Валентиной Легкоступовой – последствия сглаза. Подруга певицы отметила, что многим не нравилось, что исполнительница хита "Ягода-малина" обрела свое счастье.

Знакомая знаменитости заверила, что Валентина Легкоступова буквально парила от радости: похудела, постройнела, сделала пластику. Она рассказала, что муж за ней красиво ухаживал, сдувая пылинки. "Бабы у нас завистливые", – вынесла вердикт женщина.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в больнице 14 августа. Певице было 54 года. За неделю до этого ее с травмой головы нашла дома дочь Анетта. По словам девушки, мать и ее муж были пьяны.