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"Он порядочный мужчина": подруга Легкоступовой встала грудью за затравленного мужа певицы

Валентина Легкоступова. Фото: Evguenii Matveev/globallookpress.com
Мать умершей Валентины Легкоступовой набросилась на супруга звезды, яхтсмена Юрия Фирсова с обвинениями. Она считает, что именно избранник угробил ее дочь.
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По словам приятельницы покойной певицы, родительница знаменитости на него "наехала основательно", обвинив в трагедии. Примечательно, что женщина высказалась еще до того, как Валентина Легкоступова умерла. Теперь же, после трагической кончины артистки, нападки на ее возлюбленного все жестче.

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Подруга исполнительницы поведала, что именно мать сказала Юрию Фирсову. "Ты угробил ее. Ты решил ее похоронить!" – поделилась женщина. Сама же она не считает мужчину виновным.

"По всей видимости, ее накрутили дети, которые всегда были против Фирсова. А он порядочный мужчина. Лучший из всех, кого Валя встречала в своей жизни", – встала на защиту супруга Валентины Легкоступовой знакомая.

По словам приятельницы артистки, избранник звезды не исключает, что все произошедшее с Валентиной Легкоступовой – последствия сглаза. Подруга певицы отметила, что многим не нравилось, что исполнительница хита "Ягода-малина" обрела свое счастье.

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Публикация от Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina)

Знакомая знаменитости заверила, что Валентина Легкоступова буквально парила от радости: похудела, постройнела, сделала пластику. Она рассказала, что муж за ней красиво ухаживал, сдувая пылинки. "Бабы у нас завистливые", – вынесла вердикт женщина.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в больнице 14 августа. Певице было 54 года. За неделю до этого ее с травмой головы нашла дома дочь Анетта. По словам девушки, мать и ее муж были пьяны.

Автор: 15 августа 2020, 15:54 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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