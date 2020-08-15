Уничтожил ее: Штурм озвучила причину гибели Легкоступовой

Певица уверена, что Валентина Легкоступова умерла не случайно. Наталья Штурм уверена, что в гибели звезды виноват ее супруг Юрий Фирсов.

Подруга артистки считает, что погибшая Валентина Легкоступова стала жертвой собственной доверчивости. По мнению Штурма, свадьба с яхтсменом-поклонником стала для 54-летней знаменитости роковой ошибкой.

По словам певицы, ее коллега была добрым, открытым и очень творческим человеком. А неудачное замужество изменило ее и стало причиной трагедии.

Наталья Штурм отметила, что у нее от произошедшего ком в горле. Она не понимает, как такое могло случиться. "За два месяца уничтожить человека", – посетовала артистка. Она добавила, что Валентина Легкоступова никогда не злоупотребляла алкоголем и не была замечена ни в каких скандалах. Поэтому звезда убеждена, что виновник смерти певицы – именно Фирсов.

По словам очевидцев, на своем бракосочетании Валентина Легкоступова выпила всего один бокал шампанского. Ее дети Анетта и Матвей говорят, что новый избранник споил их мать. Он знал, что женщине противопоказано спиртное, но все равно наливал ей рюмку за рюмкой.



Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. Певица оставалась в коме. 6 августа артистку и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения дома нашла ее дочь Анетта Бриль. Девушка сразу же отвезла мать и ее супруга в наркологическую клинику. У певицы была травма головы. 8 августа звезда впала в кому, ей сделали срочную операцию. Однако спасти знаменитость не удалось.