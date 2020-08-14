"Вина лежит на ее муже": Глызин сделал заявление о смерти Легкоступовой

Певец Алексей Глызин прокомментировал безвременную кончину 54-летней Валентины Легкоступовой. Он назвал случившееся дикостью.



По мнению исполнителя, вину за гибель певицы должен понести ее супруг Юрий Фирсов. Родные знаменитости подозревают, что это он избил ее во время совместного распития спиртного.



"Это какая-то дикость, я думаю, что вина лежит на ее муже, с которым она, как она говорила, была счастлива", – заявил Глызин. Он отметил, что смерть Валентины Легкоступовой – это вопиющая несправедливость, потому что она очень любила жизнь.

В мае этого года исполнитель приходил на программу к Андрею Малахову вместе с Валентиной Легкоступовой. По его словам, тогда она хорошо выглядела, и не было даже намека на то, что она сильно выпивает.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Исполнительница хита "Ягода-малина" была найдена неделю назад с с пробитой головой в собственном доме. Ее обнаружила дочь. Артистка, по ее словам,была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После госпитализации она впала в кому, из которой уже не вышла.

Как писали "Дни.ру", близкая подруга звезды, коллега Ольга Зарубина также обвиняет в случившемся мужа Валентины Легкоступовой. В порыве эмоций она предложила разорвать мужчину на куски.