"Вина лежит на ее муже": Глызин сделал заявление о смерти Легкоступовой

По мнению исполнителя, вину за гибель певицы должен понести ее супруг Юрий Фирсов. Родные знаменитости подозревают, что это он избил ее во время совместного распития спиртного.
"Это какая-то дикость, я думаю, что вина лежит на ее муже, с которым она, как она говорила, была счастлива", – заявил Глызин. Он отметил, что смерть Валентины Легкоступовой – это вопиющая несправедливость, потому что она очень любила жизнь.
В мае этого года исполнитель приходил на программу к Андрею Малахову вместе с Валентиной Легкоступовой. По его словам, тогда она хорошо выглядела, и не было даже намека на то, что она сильно выпивает.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Исполнительница хита "Ягода-малина" была найдена неделю назад с с пробитой головой в собственном доме. Ее обнаружила дочь. Артистка, по ее словам,была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После госпитализации она впала в кому, из которой уже не вышла.
Как писали "Дни.ру", близкая подруга звезды, коллега Ольга Зарубина также обвиняет в случившемся мужа Валентины Легкоступовой. В порыве эмоций она предложила разорвать мужчину на куски.
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