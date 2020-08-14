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Подруга предложила

Подруга предложила "разорвать на куски" мужа умершей Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Сообщение о смерти Валентины Легкоступовой шокировало ее близкую приятельницу, певицу Ольгу Зарубину. Она не смогла сдержать слез.
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По словам исполнительницы, артистка была хорошим человеком и великолепной певицей. Ольга Зарубина отметила, что Валентина Легкоступова в последнее время выглядела счастливой.

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В смерти подруги звезда винит ее мужа – яхтсмена Юрия Фирсова, с которым та зарегистрировала брак около месяца назад. Знаменитость не понимает, как Валентина Легкоступова могла упасть, чтобы получить такую огромную гематому, ведь она не была немощной старухой.

Ольга Зарубина отметила, что Мне не нравился внешний вид супруга певицы – что-то в нем есть такое, что ее смущало. "Его нужно посадить, разорвать на куски", – заявила Зарубина. Кроме того, она отметила, что как и многие в какой-то момент посчитала историю с травмированием – пиаром, но потом поняла, что это не так.

Отметим, Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. Она несколько дней находилась в коме под аппаратом ИВЛ. О трагедии на своей страничке в "Инстаграм" рассказала дочь певицы Анетта.

Напомним, ранее стало известно, что дочь Валентины Легкоступовой Анетта приехала в московскую квартиру матери 6 августа после того, как та не выходила на связь. Девушка обнаружила ее с мужем в состоянии алкогольного опьянения. На теле и лице знаменитости виднелись многочисленные синяки. У нее диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга.

Автор: 14 августа 2020, 20:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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