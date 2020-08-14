Елена Малышева сообщила о беременности: Ждем нашу первую девочку

Елена Малышева сообщила радостную новость. В семье популярной ведущей-врача грядет пополнение.

Как только наступил отпуск, Елена Малышева отправилась за границу. Зарубежные полеты тогда еще были запрещены из-за закрытых по причине пандемии коронавируса границ. Однако для лица Первого канала, как оказалось, нет ничего невозможного. И теперь популярная ведущая вместе с семьей проводит время в собственном доме в Америке.

Говорят, в США живут и работают оба сына Елены Малышевой Юрий и Василий. Здесь же воспитываются внуки главного телевизионного доктора страны. Встретившись с родней, Елена Малышева с головой ушла в семейные будни и даже забросила свой аккаунт в популярной социальной сети.

Лишь изредка она радует фанатов новыми публикациями. "Вы спрашиваете меня, куда я пропала. Я не пропала. Просто сейчас я живу заботами большой семьи, в которой два малыша, и вот-вот появится третий.￼ Времени на съемки, выкладывания постов и написание текстов просто нет. Так что простите великодушно. Но, маленькие эпизоды жизни нашей семьи, все-таки, попали в кадр (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Елена Малышева.

Ведущая обнародовала видео, которое сделала на летней веранде одного из ресторанов в Нью-Йорке. Елена Малышева показала сына, внуков и невестку, которая ждет третьего ребенка. "Мы ждем нашу первую девочку. И с любовью и нежностью￼ желаем нашей Каришке, чтобы все прошло хорошо!!!" – обратилась к невестке ведущая Первого канала.

Елена Малышева получила множество комментариев. Одни поздравили семейство со скорым прибавлением. Другие не сдержали критики. "Хватит дразнить нищих россиян своей роскошью!" – высказались люди под постом, в котором телеведущая продемонстрировала убранство своего дома, который в Сети называют "золотой дворец".