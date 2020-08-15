"Спасали восемь часов": Легкоступова могла умереть много лет назад

Исполнительница хита "Ягода-малина" ушла со сцены в зените славы по веской причине. Она родила дочку Анетту от первого супруга Игоря и всю себя посвятила материнству.Валентина Легкоступова признавалась, что этот ребенок достался ей очень тяжело. Она отмечала,что по всем параметрам должна была умереть. "Меня спасали восемь часов", – говорила звезда. Певица рассказывала, что даже ее неверующий дедушка тогда упал на колени перед иконой и впервые в жизни стал молиться.
Анетте было три года, когда Валентина Легкоступова развелась с мужем. Причина оказалась банальной: измена супруга. Изначально они договорились, что интрижки на стороне недопустимы, но у Игоря начался бурный роман, о котором быстро узнала артистка. Знаменитость ушла от предателя, к тому же сильных чувств исполнительница к музыканту не испытывала.
Вторым мужем Валентины Легкоступовой стал сын режиссера Юрия Григорьева, Алексей. В браке у певицы родился сын Матвей. Влюбленные купили дом на берегу океана на острове Тенерифе. Однако союз распался из-за того, что мужчина начал выпивать. Кроме того, он не ужился с дочерью артистки.
Третьим супругом Валентины Легкоступовой стал яхтсмен Юрий Фирсов. За него певица вышла около месяца назад. Он долго добивался отношений со звездой, и она в какой-то момент "сдалась". Исполнительница уверяла, что по-настоящему любит Фирсова и счастлива с ним.
Напомним, исполнительница хита "Ягода-малина" умерла 14 августа в возрасте 54 лет. Валентина Легкоступова скончалась, не приходя в сознание, в реанимации московской городской клинической больнице № 13. Звезда была найдена неделю назад с с пробитой головой в собственном доме. Ее обнаружила дочь. Артистка, по ее словам, была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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