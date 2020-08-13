"Готовы Легкоступову с лица земли стереть": вскрылись непростые отношения певицы с детьми

Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как якобы ее вместе с третьим мужем Юрием Фирсовым в алкогольном опьянении обнаружила дочь. Анетта отправила их в наркологическую клинику.
Когда певице стало хуже, ее увезли в обычную больницу. Там-то и стало известно, что у пациентки тяжелая травма головы. Медики выявили отек мозга и сделали операцию, но состояние Валентины Легкоступовой оставляет желать лучшего – она подключена к аппарату ИВЛ.
Как артистка получила такую страшную травму, неизвестно. Одни говорят, неудачно упала, другие считают, что к этому приложил руку Фирсов. Однако в окружении звезды не верят в его причастность к трагедии.
Близкий друг певицы, концертный администратор, который предпочел остаться неназванным, не исключил, что имя Юрия нарочно очерняют. "В последнее время у Вали с детьми были очень напряженные отношения. Им не нравилось, что Валя обрела счастье с Фирсовым, они не хотели принимать его в семью. Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали. Кажется, она просто его ненавидела", – сообщил он.
Третий муж певицы считается человеком небедным – он известный яхтсмен. Наследники Легкоступовой якобы рассчитывали на его финансы. "Анетта думала, что он будет делиться, но Валя была категорически против. Считала, что нужно зарабатывать самим", – пояснили в окружении звезды.
"Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть, поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель. Клевещут на Вальку, чтобы ее добить!" – сказал друг исполнительницы.
Он был на свадьбе артистки, поэтому компетентно заявил, что Валентина не злоупотребляла спиртным. "Позволила себе максимум один бокал шампанского. Легкоступова очень следила за своей внешностью и прекрасно понимала: чтобы хорошо выглядеть, с алкоголем нужно быть на Вы", – резюмировал приятель артистки.
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