"Готовы Легкоступову с лица земли стереть": вскрылись непростые отношения певицы с детьми

Сенсационные данные появляются о Валентине Легкоступовой. В окружении артистки намекнули на меркантильные интересы ее детей.

Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как якобы ее вместе с третьим мужем Юрием Фирсовым в алкогольном опьянении обнаружила дочь. Анетта отправила их в наркологическую клинику.

Когда певице стало хуже, ее увезли в обычную больницу. Там-то и стало известно, что у пациентки тяжелая травма головы. Медики выявили отек мозга и сделали операцию, но состояние Валентины Легкоступовой оставляет желать лучшего – она подключена к аппарату ИВЛ.

Как артистка получила такую страшную травму, неизвестно. Одни говорят, неудачно упала, другие считают, что к этому приложил руку Фирсов. Однако в окружении звезды не верят в его причастность к трагедии.

Близкий друг певицы, концертный администратор, который предпочел остаться неназванным, не исключил, что имя Юрия нарочно очерняют. "В последнее время у Вали с детьми были очень напряженные отношения. Им не нравилось, что Валя обрела счастье с Фирсовым, они не хотели принимать его в семью. Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали. Кажется, она просто его ненавидела", – сообщил он.

Третий муж певицы считается человеком небедным – он известный яхтсмен. Наследники Легкоступовой якобы рассчитывали на его финансы. "Анетта думала, что он будет делиться, но Валя была категорически против. Считала, что нужно зарабатывать самим", – пояснили в окружении звезды.

"Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть, поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель. Клевещут на Вальку, чтобы ее добить!" – сказал друг исполнительницы.

Он был на свадьбе артистки, поэтому компетентно заявил, что Валентина не злоупотребляла спиртным. "Позволила себе максимум один бокал шампанского. Легкоступова очень следила за своей внешностью и прекрасно понимала: чтобы хорошо выглядеть, с алкоголем нужно быть на Вы", – резюмировал приятель артистки.