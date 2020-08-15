Врачам пришлось спасать мужа Легкоступовой после удара

Дети артистки винят в трагедии новоиспеченного супруга Валентины Легкоступовой. Однако мужу звезды было не до выяснения отношений с родственниками жены. В то, что певица поправится, он верил до конца.
По словам яхтсмена, жена поскользнулась в ванной, но не стала обращаться к медикам. Но позже артистке стало хуже, тогда муж позвонил ее дочери.
Концертный администратор Александр Герасимов, приятель Валентины Легкоступовой категорически опроверг слухи о ее "алкоголизме." По его словам, даже на собственной свадьбе она сделала максимум пару глотков шампанского. Также знакомый Валентины Легкоступовой заявил, что она была счастлива с мужем.
Известно, что после того, как Юрий Фирсов узнал о смерти Валентины Легкоступовой, ему самому потребовалась медицинская помощь. Мужчина потерял сознание от страшного известия. Ему пришлось вызвать скорую.
Напомним, исполнительница хита "Ягода-малина" умерла 14 августа в возрасте 54 лет. Валентина Легкоступова скончалась, не приходя в сознание, в реанимации московской городской клинической больнице № 13. Звезда была найдена неделю назад с с пробитой головой в собственном доме. Ее обнаружила дочь. Артистка, по ее словам, была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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